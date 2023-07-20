В Дюкинском заказнике за неделю обнаружены три новых вида орхидей

Кокушник длиннорогий. Фото: Ирина Митюшина, Дирекция ООПТ Владимирской области

Как сообщает Дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области, всего за одну неделю сотрудники ведомства в Дюкинском заказнике, что находится в Судогодском районе, обнаружили сразу три вида орхидей, которые ранее там никогда не встречались.

Так, 12 июля исследователям встретился кокушник длиннорогий, который занесен в Красную книгу Владимирской области.

А 17 июля сделаны сразу две находки — сперва нашлась популяция Дремлика болотного, также занесенного в региональную Красную книгу, а затем специалисты встретили пальчатокоренник балтийский, который охраняется Красной книгой Российской Федерации.

Таким образом, по состоянию на июль 2023 года в Дюкинском заказнике растут 15 видов орхидей, причисляемых к северным.