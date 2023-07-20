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НовостиПроисшествия20 июля 2023 13:25

В Александрове женщину отправили в колонию за удар ножом на вокзале

Пострадавшему мужчине был причинен тяжкий вред здоровью
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровский городской суд вынес обвинительный приговор 44-летней бездомной даме, которая обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, в ночь на 18 января текущего года пьяная женщина находилась в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Александров.

Там у нее возникла ссора с другим бездомным, который тоже ночевал в стенах вокзала. Конфликт возник из-за отказа мужчины пойти в магазин за очередной порцией алкоголя. В итоге дама достала нож и ударила оппонента в грудь, однако в итоге врачам удалось спасти ему жизнь.

С учетом всех обстоятельств, суд признал женщину виновной и приговорил к 3 годам 4 месяцам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.