Во Владимирской области за полгода обнаружено более 400 фальшивых купюр

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, за первую половину 2023 года сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 400 фальшивок различного достоинства.

Среди купюр чаще всего оказывались как обычные российские банкноты в 5000 и 2000 рублей, так и 100-долларовые купюры США и банкноты в 50 евро.

Так, в июне в Александрове пятитысячную фальшивку обнаружил кассир на АЗС,а в Собинке такую же банкноту нашли сотрудники банка. В Муроме двухтысячную «липовую» купюру также нашли в банке. Опять же, в городе на Оке «всплыла» и еще одна пятитысячная банкнота, которой расплатились в магазине.

С поддельными долларами во Владимире были задержаны жители другого региона, у них же нашли и евро. По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Некоторые из них уже дошли до суда. Например, в Коврове суд приговорил троих жителей Самарской области к лишению свободы на сроки от 1,6 до 4 лет колонии общего режима. Самарцы обвинялись в том, что хранили и перевозили фальшивые российские банкноты.