В Вязниковской районной больнице откроется кабинет детского эндокринолога

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18 июля Вязниковская районная больница получила лицензию на осуществление деятельности по детской эндокринологии. 1 августа в детской поликлинике откроется кабинет эндокринолога, где будет оказываться помощь пациентам с сахарным диабетом, гормональными нарушениями, заболеваниями щитовидной железы.

Принимать маленьких пациентов будет врач-эндокринолог Анна Носова. Она закончила Приволжский исследовательский медицинский университет в 2020 году по специальности "Педиатрия". С 2020 по 2022 год проходила обучение в ординатуре (ПИМУ) по специальности "Детская эндокринология".

Доктор будет совмещать должности участкового врача-педиатра и врача-эндокринолога. Как врач-эндокринолог она будет принимать детей из города Вязники и Вязниковского района. Запись открыта.