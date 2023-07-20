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НовостиОбщество20 июля 2023 11:51

На трех вокзалах Владимирской области установили новые камеры хранения

Они появились на железнодорожных станциях во Владимире, Коврове и Муроме
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», автоматические камеры хранения нового типа были установлены на 25 вокзалах ГЖД, включая три крупнейших города Владимирской области.

Главным отличием от привычных стационарных камер хранения заключается в том, что пассажир платит не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой. Причем в зависимости от размера ваших чемоданов можно выбрать стандартную, среднюю или большую ячейку. Тарификация при этом действует почасовая.

Также в ГЖД отметили, что оформлять услугу при помощи сотрудников вокзалов уже не требуется. Пассажир сам выбирает ячейку и сам ее оплачивает, что позволяет избегать очередей. Оплату можно вносить как наличными, так и безналичным расчетом.