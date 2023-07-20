Из Владимирской области на службу в зону СВО отправились еще 70 добровольцев

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, на текущей неделе еще 70 человек, заключивших контракт с Минобороны России, отправились в учебные подразделения.

После учебки они поедут служить в зону проведения специальной военной операции.

Как всегда, проводы состоялись во Владимире у стен ДК молодежи.

Перед добровольцами выступили творческие коллективы, а слова напутствия произнесли представители регионального правительства, военного комиссариата, а также ветераны. Провожать бойцов пришли их родные и близкие, друзья и волонтеры.

По традиции, проводы завершились исполнением «Прощания славянки».