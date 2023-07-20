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НовостиПроисшествия20 июля 2023 11:07

В Александрове во время пожара в многоквартирном доме один человек пострадал

ЧП случилось вечером 19 июля в доме №14 по улице Терешковой
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.22 диспетчеры пожарной охраны получили вызов на улицу Терешкова, где происходил пожар в одной из квартир жилого дома.

На место выехали 14 сотрудников александровского пожарно-спасательного гарнизона на пяти машинах. К моменту их приезда из окон третьего этажа валил густой дым. Тут же одно звено газодымозащитников устремилось внутрь на разведку и спасение людей.

При помощи спасательных устройств из дома были выведены на свежий воздух два человека, еще 13, в том числе два ребенка, эвакуировались самостоятельно. К сожалению, во время пожара пострадал 60-летний мужчина, которому была оказана медицинская помощь.

Пожар ликвидировали на площади 11 квадратных метров, сгорела внутренняя отделка и находившиеся в квартире вещи.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.