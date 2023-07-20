В Покрове обустроили Бульвар Дружбы народов

фото регионального Правительства

В 2021 году Покров вошел в число победителей V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект «Бульвар Дружбы народов» был признан одним из лучших в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек». На организацию нового общественного пространства выделено 50 миллионов рублей.

Бульвар обустроен на Больничном проезде в центре города. Раньше на этом месте находился неухоженный пустырь с пятиэтажками по соседству. Менее чем за 1,5 года здесь создано пространство для отдыха горожан.

Сразу после открытия – в июле – бульвар стал одним из основных мест притяжения в Покрове. В центре концепции – объединение на благоустроенной территории разных социальных групп, в том числе местных сообществ. Это первое в городе общественное пространство с несколькими локациями. Зоны тихого отдыха и торговли, детская игровая площадка, площадки для воркаута и мероприятий – все они связаны между собой сетью дорожек. Установлены малые архитектурные формы и уличная мебель, организовано новое озеленение и освещение.