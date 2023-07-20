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НовостиОбщество20 июля 2023 10:37

Роспотребнадзор проверил арбузы и дыни на рынке на улице Батурина

Специалисты нарушений не нашли
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото управления Роспотребнадзора по Владимиркой области

фото управления Роспотребнадзора по Владимиркой области

На сельскохозяйственной ярмарке на улице Батурина специалисты регионального управления Роспотребнадзора и сотрудники мэрии проверили арбузы и дыни.

Были осмотрены торговые места, проинспектированы сопроводительные документы на арбузы и дыни, проверено наличие медицинских книжек у продавцов с отметкой о прохождении медицинского осмотра.

В ходе проверки определен объем проб образцов бахчевых культур для лабораторного исследования по показателям безопасности на содержание нитратов. На момент проверки нарушения требований санитарного законодательства и прав потребителей не выявлены.