Роспотребнадзор проверил арбузы и дыни на рынке на улице Батурина

фото управления Роспотребнадзора по Владимиркой области

На сельскохозяйственной ярмарке на улице Батурина специалисты регионального управления Роспотребнадзора и сотрудники мэрии проверили арбузы и дыни.

Были осмотрены торговые места, проинспектированы сопроводительные документы на арбузы и дыни, проверено наличие медицинских книжек у продавцов с отметкой о прохождении медицинского осмотра.

В ходе проверки определен объем проб образцов бахчевых культур для лабораторного исследования по показателям безопасности на содержание нитратов. На момент проверки нарушения требований санитарного законодательства и прав потребителей не выявлены.