Во Владимирской области стартовала акция «Помоги собраться в школу»

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области стартовала традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Она проводится ежегодно в преддверии 1 сентября областными учреждениями соцзащиты и соцобслуживания населения совместно с органами местного самоуправления и спонсорами.

Ее цель - помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, собрать ребят к школе.

Рюкзак, тетради, ручки, простые и цветные карандаши, пенал, ластик, линейка, дневник, точилка, ножницы, акварельные краски, альбом для рисования – и это лишь неполный список необходимого.Присоединиться к акции и сделать доброе дело может каждый!

Новые школьно-письменные принадлежности можно принести в ближайшие комплексные центры социального обслуживания населения или социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.