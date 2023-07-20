Владимирцев приглашают на празднование 205 годовщины создания Суздальской пожарной команды.

фото с сайта МЧС по Владимирской области

21 июля в 10 часов сотрудники МЧС приглашают жителей и гостей города Суздаля на празднование 205 годовщины создания Суздальской пожарной команды (ул. А. Лебедева, д. 1а).

Вы сможете посетить выставку пожарно-спасательной техники, узнать историю пожарной охраны города Суздаля, поближе познакомиться с профессией пожарного-спасателя на интерактивных точках, почувствовать себя пожарными с помощью виар-очков, а также подкрепиться на полевой кухне.

Все желающие смогут сделать памятное фото с тантамареской и ростовыми куклами огнетушителя и пожарного.