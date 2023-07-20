Во Владимирской области выросло число ДТП с участием диких животных

Фото: Госохотинспекция Владимирской области

Как сообщает Госохотинспекция Владимирской области, в последнее время в регионе отмечен рост числа аварий с участием диких животных. В частности, происшествия случались в Суздальском, Собинском, Гусь-Хрустальном, Киржачском и Муромском районах.

Всего с начала 2023 года зарегистрировано 72 таких дорожно-транспортных происшествия. Особенно показательно одно из последних, случившееся в Гусь-Хрустальном районе. К сожалению, тогда погиб 71-летний водитель «Лады», столкнувшийся с лосем. Само животное тоже погибло.

В связи с этим охотинспекторы предупреждают водителей, что при проезде через лес следует быть особенно внимательными и осторожными, ночью пользоваться дальним светом, и в любом случае не превышать скорость. Если увидите на обочине лося, кабана, медведя, косулю, оленя или любого другого зверя, остановитесь, на моргайте фарами и не сигнальте, и дождитесь, пока животное уйдет.