Во Владимире три новые спортплощадки будут готовы к середине августа

фото с сайта городской администрации

19 июля глава города Дмитрий Наумов проконтролировал ход работ по строительству многофункциональных спортивных площадок, которые оборудуют в областной столице по программе «Газпром-детям».

Строят площадки в микрорайоне Лунево (ул. Львовская, 24), а также во дворе школы № 13 (ул. Жуковского, 14) и рядом с гимназией № 39 (ул. Нижняя Дуброва, 28-а).

Доступ к новым спортивным сооружениям будет свободным для всех жителей, желающих заниматься спортом. Но при выборе мест установки площадок учитывалась их приближенность к школам, чтобы их также можно было бы использовать для проведения уроков физкультуры.

После ввода в эксплуатацию на каждой спортивной площадке можно будет заниматься игровыми видами спорта: мини-футболом, хоккеем, баскетболом и волейболом. Система освещения позволит проводить занятия и в вечером.

На сегодняшний день площадки готовы более чем на 70 процентов. По словам представителя компании-подрядчика Матвея Дитера, завершение работ по строительству спортивных сооружений и их передача городу планируется в середине августа.