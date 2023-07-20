Во Владимире назвали лучшие школы

Школа №36 Фото: Виктория СУХОВА

Во Владимире прошел XVII городской конкурс «Лучшие школы города Владимира». В нем приняли участие 11 школ областного центра.

По итогам конкурса жюри определило 5 победителей, которые получат гранты мэрии Владимира на реализацию конкурсных проектов.

Абсолютным победителем конкурса стала школа № 36, которая расположена в Добром. Второе место разделили школы № 2 на улице Балакирева и 42 на улице Офицерской. Третье место в конкурсе заняли школы № 8 на улице Мира и 9 на улице Героя России Кутузова.

За 1 место полагается 500 тысяч рублей, за 2 место - 300 тысяч рублей, за 3 место - 200 тысяч рублей.