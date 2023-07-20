В Кольчугино наказали мать попавшего в ДТП юного мотоциклиста

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, после ДТП, случившегося на улице Пушкина 17 июля, надзорное ведомство Кольчугинского района провело проверку.

Напомним — 16-летний юноша на питбайке нарушил правила проезда перекрестков и врезался в «Хендай Туссон», в результате чего получил травму позвоночника и перелом бедра. Сейчас он лечится в больнице.

Прокуратура установила, что прав парень не имел, а мать юного мотоциклиста в момент аварии была в гостях у знакомого, где пила спиртное. Об увлечении сына она знала, но изымать питбайк у него даже не пыталась, да и вообще относилась к этому безразлично.

По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В надзорном ведомстве еще раз напомнили родителям о необходимости контроля за детьми. В особенности это касается покатушек на мопедах. К сожалению, в последние дни число аварий с подростками-мотоциклистами в регионе существенно выросло.