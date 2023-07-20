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НовостиОбщество20 июля 2023 5:36

Во Владимирской области выпустят еще один том Книги Памяти

Книгу планируют выпустить к 80-летию Великой Победы в 2025 году
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта регионального Правительства

фото с сайта регионального Правительства

Во Владимирской области прорабатывается вопрос создания дополнительного тома Книги Памяти региона.

«Существующий восьмитомник издан в середине 1990-х годов, с тех пор более 500 владимирцев, воинов Великой Отечественной войны, вернулись домой благодаря поисковикам. Их имена должны быть увековечены – книга требует актуализации. Кроме того, новое издание можно усилить элементами виртуальной реальности. У нас есть огромный массив материалов, большая видеотека: интервью, рассказы о героях, работы ребят в рамках проекта «Портрет ветерана». Все это можно систематизировать, собрать воедино», – пояснила заместитель министра образования и молодёжной политики области Елена Янина.

Книгу планируется выпустить к 80-летию Великой Победы в 2025 году.