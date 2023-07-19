Владимирского зацепера сняли с вагона поезда в Кировской области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Кировский линейный отдел МВД России на транспорте, на днях им поступило сообщение от железнодорожников о том, что на перегоне «Поздино-Полой» неизвестный мужчина едет на грузовом поезде, зацепившись за вагон.

На станцию Полой выехали сотрудники линейного отдела, которые задержали нарушителя. В ходе разбирательство выяснилось, что зацепером оказался 49-летний уроженец Владимира, который таким образом ехал со станции Лянгасово.

Сам владимирский зацепер объяснил полицейским, что таким образом путешествует и в очередной раз пытается добраться до нужной станции. Нарушитель был оштрафован на 2000 рублей за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте.