В Меленках мужчина убил знакомого и скрылся

фото с сайта СУ СКР по Владимирской области

СК России по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

По предварительным данным, в ночь с 16 на 17 июля компания из четырех человек выпивала в одном из домов Меленок. Между хозяином дома и 53-летним гостем произошла ссора, во время которой последний нанес 61-летнему мужчине удары по голове, туловищу и конечностям, после чего скрылся с места преступления, сообщает региональный Следком.

С полученными телесными повреждениями потерпевший был госпитализирован, но, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался в больнице.

Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции подозреваемый был задержан, ранее он привлекался к уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.