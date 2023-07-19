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НовостиОбщество19 июля 2023 11:23

Во Владимирской области за полгода сняли с продажи 50 килограмм плодоовощной продукции

Не все пробы соответствовали нормативам
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

За январь-июнь текущего года по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области исследована 441 проба плодоовощной продукции. Было снято с оборота 50 кг.

По санитарно-химическим показателям исследовано 355 проб (в том числе 35 проб импортной продукции), из них не соответствовало гигиеническим нормативам 43 пробы, в том числе 23 – импортной продукции. По микробиологическим показателям исследовано 35 проб, из них 1 – не соответствовала нормативным требованиям. По паразитологическим показателям исследована 51 проба.