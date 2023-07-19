Уроженцу Таджикистана дали два года за массовую драку в Александрове

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Александровский городской суд вынес приговор уроженцу и гражданину Таджикистана за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением ножа.

Установлено, что вечером 9 мая 2022 года возле кафе «Минутка» в Александрове произошла массовая потасовка между выходцами из Таджикистана и одной из республик РФ. В ходе конфликта осужденный ударил потерпевшего ножом, причинив тяжкий вред здоровью, затем скрылся с места происшествия, выехав на Родину. Через несколько месяцев он был задержан и во всем признался.

Суд учел, что осужденный признал вину и раскаялся, ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности, имеет семью и малолетнего ребенка, написал явку с повинной, активно сотрудничал с органами следствия. Кроме того, потерпевший примирился с виновным и просил о смягчении наказания. Также суд учел противоправное поведение потерпевшего, который явился инициатором конфликта.

В итоге уроженец Таджикистана получил два года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.