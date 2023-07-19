Прокуратура требует, чтобы нацпарк "Мещера" опахал пожароопасные участки леса

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Владимирская природоохранная прокуратура установила, что в национальном парке "Мещера" не в полном объеме проведены мероприятия по противопожарному обустройству лесов.

В частности, в Уршельском, Палищенском и Тихоновском участковых лесничествах не произведено устройство почти 20 км минерализованных полос, служащими барьером в распространении лесных пожаров. В Курловском, Палищенском и Тихоновском – на протяжении 48 км не произведен уход за полосами, сообщают в областной прокуратуре.

При этом, в 2022 году на территории нацпарка были зафиксированы 12 лесных пожаров общей площадью 3,7 га, в том числе в Уршельском и Курловском лесничествах, где план по устройству минерализованных полос и уходу за ними не выполнен.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой внесено представление, однако допущенные нарушения устранены не были, в связи с чем, прокурором в суд направлено соответствующее исковое заявление.

Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.