В Гусь-Хрустальном задержали нелегалов с 47 свертками наркотиков

фото с сайта регионального УМВД

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» задержали 20-летнего и 21-летнего уроженцев сопредельного государства.

В это время мужчины пытались оборудовать очередной тайник с запрещенными веществами. Увидев полицейских, один из них попытался уничтожить свой мобильный телефон, в котором, предположительно, хранились географические координаты ранее организованных ими тайников-закладок. От сильного давления на корпус смартфон загорелся, сообщают в областном УМВД.

Однако это не помешало оперативникам изучить содержимое других телефонов, в которых также была обнаружена информация о тайниках.

У задержанных полицейские обнаружили 47 обмотанных изолентой свертков с порошкообразным содержимым и еще 4 свертка изъяли из тайников-закладок. После проведенной экспертизы оказалось, что в свертках был героин массой более 6 граммов и 24 грамма мефедрона, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». В отношении обоих иностранцев, находившихся в России нелегально, составлены протоколы об административном правонарушении. На время следствия подозреваемые заключены под стражу.