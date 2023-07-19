Александр Бастрыкин требует разобраться с домом с плесенью в Ковровском районе

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Плесень, крысы, рой мушек - обычный быт 176 жителей дома в поселке имени Абельмана Ковровского района. Эти проблемы не ограничиваются только подвалом – плесень и неприятные запахи от канализации проникают и в квартиры жильцов.

В доме живет 176 человек, 46 детей, несколько инвалидов, не имеющих возможности выйти на улицу. Проблемы существуют уже 10 лет и все 10 лет жители платят за коммунальные услуги. Некоторым жильцам приходят баснословные счета за воду, доходящие до 20 тысяч рублей.

«Мы увидели, что в подвале под всем домом стоит вода, плесень, запах ужасный, мошки гнездятся. Трубы держатся на кирпичах. В квартирах у жильцов атмосфера аналогичная, запах сырости и заплесневелости. Так жить невозможно!» - побывала в доме Наталья Баранкова, член регионального отделения Народного фронта во Владимирской области.

В следственном управлении СК России по Владимирской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Владимирской области Андрею Ялину доложить об установленных обстоятельствах произошедшего и причинах, приведших к нарушению прав граждан.