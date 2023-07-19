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НовостиОбщество19 июля 2023 7:53

Владимирская таможня выявила контрабанду лесоматериалов на 10 миллионов рублей

Возбуждено пять уголовных дел
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото Людмилы Барковой

Фото Людмилы Барковой

Пять уголовных дел возбудили владимирские таможенники по фактам незаконного вывоза в Узбекистан пиломатериалов хвойных пород, купленных в Ивановской области. Общий объем – более 1 тысячи кубометров стоимостью 10 миллионов рублей.

«В таможенных декларациях участники внешнеторговой сделки умышленно заявили недостоверные сведения о происхождении и приобретении экспортируемых пиломатериалов», - пояснил заместитель начальника Владимирской таможни Игорь Губанин.

Уголовные дела возбуждены по статье "контрабанда стратегически важных ресурсов".