Владимирская таможня выявила контрабанду лесоматериалов на 10 миллионов рублей

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Пять уголовных дел возбудили владимирские таможенники по фактам незаконного вывоза в Узбекистан пиломатериалов хвойных пород, купленных в Ивановской области. Общий объем – более 1 тысячи кубометров стоимостью 10 миллионов рублей.

«В таможенных декларациях участники внешнеторговой сделки умышленно заявили недостоверные сведения о происхождении и приобретении экспортируемых пиломатериалов», - пояснил заместитель начальника Владимирской таможни Игорь Губанин.

Уголовные дела возбуждены по статье "контрабанда стратегически важных ресурсов".