Житель Гусь-Хрустального незаконно срубил деревьев в лесу на 600 тысяч рублей

Фото предоставлено УФСБ России по Владимирской области.

В Гусь-Хрустальном районе местный житель, мужчина 35 лет попался на том, что рубил деревья в лесничестве, не имея на то разрешения. Теперь при содействии УФСБ России по Владимирской области областная полиция возбудила в отношении него уголовное дело по статье "незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере".

По версии следствия, в июне 2023 года мужчина прибыл в лесной массив, расположенный в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Да не простой лес, а являющийся частью Гусевского лесничества. Там он срубил деревьев на почти 40 кубометров древесины.

По данным УФСБ, материальный ущерб лесничеству составил более 600 тысяч рублей. При этом в соответствии со статьей 260 УК РФ особо крупным признается ущерб, превышающий сто пятьдесят тысяч рублей. Расследование дела продолжается.