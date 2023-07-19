Работы в Кутузовском сквере должны закончить к 1 августа

фото с сайта городской администрации

18 июля глава города Дмитрий Наумов проконтролировал ход работ по благоустройству Кутузовского сквера, который создается в районе дома № 53 по проспекту Ленина.

Там продолжается укладка тротуарной плитки, устанавливаются элементы детской площадки. На детской площадке уже играют малыши, хотя работы на объекте еще не закончены. Родителям стоит предупредить об этом своих детей.

По контракту срок окончания работ — 1 августа. Глава города поручил управлению ЖКХ вместе с подрядчиком составить план проведения работ буквально по дням, чтобы уложиться в положенные сроки.

«Нужно продумать озеленение, устройство подходов и подъездов к территории, обеспечить безопасность и доступность пространства. Обращаю внимание на то, что детская площадка, установленная на территории сквера, должна пройти проверку безопасности, после чего ее можно будет вводить в эксплуатацию. Открытие сквера запланировано на сентябрь», - написал Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале.

Напомним, что работы ведет ООО «Ковчег» (Москва). Стоимость работ по контракту - около 18 миллионов руб. В сквере сделают пешеходные дорожки, оборудуют наружное освещение, установят лавочки и урны, смонтируют детский городок. На центральной площадке сквера установят бюст Героя России, уроженца нашего города Романа Кутузова.