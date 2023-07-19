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НовостиОбщество19 июля 2023 6:27

Александровская больница затянула ремонт поликлиники в Карабаново

Работы застопорились более, чем на месяц
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровской городской прокуратурой в ходе проверки исполнения законодательства в сфере здравоохранения было установлено, что 24 марта Александровская районная больница заключила госконтракт с компанией «Геас» на реконструкцию здания поликлиники в Карабаново.

Стоимость контракта превысила 160 миллионов рублей, а первый этап должен был начаться еще 25 апреля. Он включал в себя вырубку деревьев, срезку растительного грунта и демонтаж второго и третьего этажей поликлиники.

Однако на 1 июня работы не начались, поскольку помещения не освободили до конца от медицинского оборудования. Вдобавок не был заключен контракт на проведение строительного контроля. В связи с этим прокуратура внесла главврачу Александровской райбольницы представление. После этого работы на объекте начались, и сейчас первый этап уже завершен.

Работы по реконструкции поликлиники находятся на прокурорском контроле.