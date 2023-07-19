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НовостиПроисшествия19 июля 2023 6:16

В Киржаче осужденный сбежал из колонии-поселения ЛИУ-8

Мужчина решил навестить семью в Гусь-Хрустальном
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, исполняющий обязанности прокурора Киржачского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «Побег из мест лишения свободы».

Следствием установлено, что жителя Гусь-Хрустального приговорили к 1 году лишения свободы за кражу и отправили в колонию-поселения. Местом отбытия наказания выбрали Лечебно-исправительное учреждение №8 в Киржаче.

Утром 25 мая текущего года мужчина работал вместе с другими осужденными на благоустройстве территории, и воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает. Через дыру в заборе он покинул территорию колонии и уехал в Гусь-Хрустальный навестить семью. Там же его и задержали уже около трех часов того же дня.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Киржачский районный суд.