В Киржаче осужденный сбежал из колонии-поселения ЛИУ-8

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, исполняющий обязанности прокурора Киржачского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «Побег из мест лишения свободы».

Следствием установлено, что жителя Гусь-Хрустального приговорили к 1 году лишения свободы за кражу и отправили в колонию-поселения. Местом отбытия наказания выбрали Лечебно-исправительное учреждение №8 в Киржаче.

Утром 25 мая текущего года мужчина работал вместе с другими осужденными на благоустройстве территории, и воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает. Через дыру в заборе он покинул территорию колонии и уехал в Гусь-Хрустальный навестить семью. Там же его и задержали уже около трех часов того же дня.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Киржачский районный суд.