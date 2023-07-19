Алексей Сипач покинул пост министра физкультуры и спорта Владимирской области

фото регионального Правительства

19 июля пост министра физической культуры и спорта Владимирской области оставил Алексей Сипач. Исполняющей обязанности министра назначена Наталья Федорова, до этого занимающая должность заместителя.

«Спорт – очень важная составляющая моей жизни. Он научил меня ставить цели и достигать их, совершенствовать личные качества, работать в команде. И именно спортивная сфера стала трамплином в моей работе. Развитие продолжается. К счастью, представилась возможность прокачивать новые компетенции и реализовывать новые задачи. Благодарен Губернатору Александру Александровичу Авдееву за понимание и поддержку. Главное, что я остаюсь в команде. А значит, мы продолжаем работать на благо Владимирской области», - прокомментировал Алексей Сипач.