. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во Владимирской области две выпускницы дважды написали ЕГЭ на сто баллов. Это выпускница собинской школы №4 Вероника Качалова (ЕГЭ по русскому языку и обществознанию) и выпускница покровской школы №1 Елизавета Сидлик (ЕГЭ по русскому языку и химии).

Как сообщают в региональном Правительстве, всего в этом году в регионе 45 стобалльников. В числе лучших: города Владимир (20 человек), Александров и Ковров (по 5 человек), Муром (3 человека).

Чаще всего высший балл получали ребята на ЕГЭ по русскому языку (17 человек). Еще 12 выпускников получили 100 баллов по обществознанию, 9 - по химии, 4 - по литературе, 3 - по истории, 2 - по математике профильного уровня.