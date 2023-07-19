Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 5:38

Во Владимирской области две выпускницы дважды написали ЕГЭ на сто баллов

Всего в этом году в регионе 45 стобалльников
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Во Владимирской области две выпускницы дважды написали ЕГЭ на сто баллов. Это выпускница собинской школы №4 Вероника Качалова (ЕГЭ по русскому языку и обществознанию) и выпускница покровской школы №1 Елизавета Сидлик (ЕГЭ по русскому языку и химии).

Как сообщают в региональном Правительстве, всего в этом году в регионе 45 стобалльников. В числе лучших: города Владимир (20 человек), Александров и Ковров (по 5 человек), Муром (3 человека).

Чаще всего высший балл получали ребята на ЕГЭ по русскому языку (17 человек). Еще 12 выпускников получили 100 баллов по обществознанию, 9 - по химии, 4 - по литературе, 3 - по истории, 2 - по математике профильного уровня.