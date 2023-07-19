У девочки из Камешковского района нашли редкое генетическое заболевание

фото со страницы ОДКБ в ВКонтакте

Девочка-подросток из Камешковского района была госпитализирована в Областную детскую клиническую больницу с жалобами на нарушение походки, неустойчивость, тремор рук.

Врач неврологического отделения заподозрила генетическое заболевание у ребенка. В результате проведенных обследований - МРТ, ЭНМГ, УЗИ - было выявлено редкое нейродегенеративное заболевание - наследственная атаксия Фридрейха.

Распространенность по всему миру составляет 2-7 заболевших на 100 тысяч населения. Заболевание сопровождается поражением не только нервной системы, патологические изменения происходят в сердце, органе зрения, эндокринной системе и опорно-двигательном аппарате.

Лечится атаксия Фридрейха метаболическими и симптоматическими препаратами, соблюдением диеты, регулярными занятиями ЛФК. Хирургическое лечение применяется для устранения костных деформаций.

Врачи ОДКБ направили девочку для дальнейшего обследования в МГНЦ им. Бочкова.