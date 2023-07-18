Ковровская прокуратура проводит проверку по факту обнаружения очагов АЧС

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Коврова проводит проверку в связи с обнаружением на территории района нескольких очагов африканской чумы свиней.

Первый случай произошел в селе Троицкое-Никольское, второй в селе Иваново, третий в СНТ «Росинка», а теперь в деревне Берчаково возник новый очаг. В последнем случае свинья умерла 16 июня, а днем 18 июля специалисты Владимирской областной лаборатории подтвердили, что животное страдало африканской чумой свиней. Об этом сообщили в Ковровской районной станции по борьбе с болезнями животных.

В связи с этими обстоятельствами прокуратура провела совещание с Ковровской райСББЖ. На въездах и выездах в очаговые зоны выставили контрольно-пропускные посты, которые оборудовали временными дезинфекционными барьерами и шлагбаумами, тем самым ограничив въезд транспорта и проход людей на потенциально зараженные территории.

При этом в Троицком-Никольском прокуратура обнаружила, что на КПП отсутствовали сотрудники ветеринарной службы и полиции, а на въездах не установили специальные предупреждающие знаки.

По этим фактам начальнику Ковровской райСББЖ было внесено представление. Проверка по факту возникновения АЧС продолжается.