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НовостиПроисшествия18 июля 2023 13:30

Во Владимире сгорел дотла легковой автомобиль

Пожар случился на улице 2-й Почаевский проезд днем 17 июля
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.50 диспетчеры пожарной охраны приняли вызов к дому №11 «б» по улице 2-й Почаевский проезд.

На место ЧП выехали шесть сотрудников МЧС на двух пожарных машинах, которые по прибытии обнаружили горящую «Ладу» возле металлического гаража, который тоже оказался в огне.

Пожарные локализовали пламя и ликвидировали его на площади 20 квадратных метров, никто из людей не пострадал.

Причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС.