Во Владимире сгорел дотла легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.50 диспетчеры пожарной охраны приняли вызов к дому №11 «б» по улице 2-й Почаевский проезд.

На место ЧП выехали шесть сотрудников МЧС на двух пожарных машинах, которые по прибытии обнаружили горящую «Ладу» возле металлического гаража, который тоже оказался в огне.

Пожарные локализовали пламя и ликвидировали его на площади 20 квадратных метров, никто из людей не пострадал.

Причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС.