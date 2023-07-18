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НовостиПроисшествия18 июля 2023 13:05

Часть Александрова затопило из-за прошедшего ливня

Из-за ливня на улице образовалось целое озеро
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: группа "Вконтакте" "AlexAutoLive | Александров"

Фото: группа "Вконтакте" "AlexAutoLive | Александров"

Жители Александрова в соцсетях сообщают о том, что прошедший 18 июля ливень превратил улицу Октябрьскую в районе, где находятся подъезды к железнодорожному и автовокзалу в настоящее озеро.

Александровцы делятся фотографиями и видеозаписями с телефонов и регистраторах, на которых изображаются машины, которые оказались в воде по самые двери. По словам горожан, всему виной отсутствие на этом участке ливневой канализации, что уже не раз приводило к аналогичным потопам.

Напомним, согласно данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, переданным ГУ МЧС России по Владимирской области, вечером 18 и ночью 19 июля на территории региона пройдут грозы с дождем, которые будут бушевать в течение всей ночи.