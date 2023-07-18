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НовостиОбщество18 июля 2023 12:49

Владимирцы стали чаще жениться

Самой юной невесте - 16 лет, а жениху - 17 лет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из архива Виктории Суховой

фото из архива Виктории Суховой

Во Владимирской области за полгода поженились 3067 пар, сообщает министерство ЗАГС Владимирской области. Больше всего браков было заключено во Владимире (820), Коврове (330) и Муроме (312).

Чаще всего узами брака сочетались юноши и девушки в возрасте 18-24 лет. Но были и исключения. Например, самому молодому жениху было 17 лет, а невесте - 16 лет. Самому возрастному жениху исполнилось 89 лет, а невесте - 84 года.

Чаще всего у молодоженов не было детей. Одного ребенка имели 190 пар, двух — 56 пар, а в 13 случаях узаконили свои отношения семьи с тремя и более детьми.

Самой популярной датой стала "зеркальная" - 23.06.2023. В этот день поженились 110 пар. Также в топе — 28 апреля (93 пары) и 16 июня (89 пар).

Число заявлений, поданных через Госуслуги, уже достигает 40 процентов.