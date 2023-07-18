Из Владимирской области в зону СВО отправились еще 34 добровольца

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, очередная группа добровольцев-контрактников из числа жителей региона отправилась в учебные центры Минобороны, после чего будет направлена в зону проведения специальной военной операции.

Провожать бойцов пришли представители областного правительства, военного комиссариата, а также волонтеры, ветераны боевых действий и священнослужитель.

Также для добровольцев выступил творческий коллектив, исполнивший патриотическую песню, которая была написана после поездки в Луганскую Народную Республику.