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НовостиОбщество18 июля 2023 12:36

Из Владимирской области в зону СВО отправились еще 34 добровольца

Очередная отправка состоялась 18 июля
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: правительство Владимирской области

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, очередная группа добровольцев-контрактников из числа жителей региона отправилась в учебные центры Минобороны, после чего будет направлена в зону проведения специальной военной операции.

Провожать бойцов пришли представители областного правительства, военного комиссариата, а также волонтеры, ветераны боевых действий и священнослужитель.

Также для добровольцев выступил творческий коллектив, исполнивший патриотическую песню, которая была написана после поездки в Луганскую Народную Республику.