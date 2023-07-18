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НовостиОбщество18 июля 2023 12:06

Во Владимирской области ОРВИ продолжают болеть дети

У взрослого населения наметилась тенденция к снижению заболеваемости
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратилось 3 778 человек, во Владимире – 1 306.

В сравнении с предыдущей неделей снижение заболеваемости зарегистрировано во всех возрастных группах, кроме детей 0-2 и 7-14 лет.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» провел 98 исследований, среди положительных находок - респираторные инфекции негриппозной этиологии: риновирусы. Заболеваний гриппом не выявлено.