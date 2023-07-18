Депутат Говырин считает, что один медвуз не решит кадровый голод в медицине Владимирской области

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Депутат Государственной Думы от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин у себя в телеграм-канале порассуждал о проблеме кадрового голода в сфере здравоохранения, в частности и в 33 регионе. Поводом для этого стало выступление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко в Госдуме.

«Мы можем построить больницы, купить оборудование, но если нет врачей, то медпомощь не станет доступной для конкретного человека. И в этой связи как не вспомнить о студентах-целевиках. Они получили образование за казённый счёт, но в регион не вернулись. Проблему в Минздраве видят, и вместе с депутатами Думы разрабатывают механизмы, чтобы устранить возможные лазейки для невозвращенцев», написал Алексей Говырин в телеграм-канале.

Также Говырин обратил внимание на то, что создание вуза в регионе не решает сразу кадровую проблему. В пример он привел опыт Ивановской медакадемии, которая не решает нехватку врачей в местных больницах. Также во Владимирской области четыре медколледжа не могут насытить региональную медицину медсестрами. По мнению депутата, надо повышать мотивацию выпускников, создавать условия для их профессионального роста, поддерживать материально.