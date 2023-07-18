Власти Владимирской области уточнили данные о гибели ребенка в воинской части Коврова

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В ходе заседания координационного совета по патриотическому воспитанию населения губернатору Владимирской области министр образования и молодежной политики региона Светлана Болтунова рассказала о гибели ребенка в одной из войсковых частей Коврова во время военных сборов.

Однако по уточненным данным, речь не ведется о происшествии, случившемся недавно. Заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области Елена Янина в беседе с «КП-Владимир» рассказала, что на самом деле министр привела пример, который произошел в 2018 году.

В действительности сейчас сборы на территории войсковых частей, в том числе в Коврове, не проводятся, и поводом как раз стал случай, произошедший с мальчиком очень давно. Так что никто из детей на сборах во Владимирской области нынешним летом не погиб.