На Владимирскую область надвигается гроза

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщает о том, что в ближайшие 1-3 часа по области ожидается гроза с дождем. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Такая погода сохранится в течение дня и ночи на 19 июля.

При такой погоде повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушений в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличения количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур.

Владимирцев просят соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и не оставлять их под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.