Во Владимире откроется выставка художника, живущего в Швейцарии

фото предоставлено ВСМЗ

19 июля в Культурно-выставочном центре (находится в Центральном парке) откроется выставка «Игорь Новиков. Левитация». Это художник, живущий на две страны, Россию и Швейцарию, поделивший или объединивший две части мира в своей судьбе.

Его картины хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Музее Людвига в Будапеште, в частных коллекциях, приобретаются через аукционные дома, такие как Сотбис, Филлипс, Бонхамс. Впервые их покажут и в нашем городе.

Название "Левитация" выставка получила неслучайно. Художник как бы приподнимается над привычным и устоявшимся - наполняет новыми смыслами произведения своих предшественников, тем самым создавая собственные высказывания, посвященные чаще всего российской истории и проблеме обесценивания человеческой индивидуальности. Оставаясь верным пространству станковой картины, художник продолжает исследовать новые возможности, правила игры, конфликты и медиации, перенося свой опыт переживания на живописное поле.