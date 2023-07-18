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Во Владимирской области 513 выпускников школ получили аттестаты с отличием.

Как сообщает Правительство Владимирской области, больше всего медалистов: во Владимире (183), в Коврове (86), Александровском районе (42), Муроме (33) и Петушинском районе (27)

По другим территориям статистика следующая: Кольчугинский и Киржачский районы (по 20), Гусь-Хрустальный (18), Вязниковский район (14), Меленковский район (12), Судогодский район (11), Собинский район (8), Суздальский район (7), Радужный (6), Гороховецкий и Селивановский районы (по 5), Гусь-Хрустальный район (4), Ковровский, Муромский и Юрьев-Польский районы (по 3), Камешковский район (2), кадетский корпус в Радужном - 1 выпускник.