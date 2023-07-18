В Суздальском районе девочка-велосипедистка погибла в ДТП с легковой машиной

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 14.10 на 4 километре автодороги между Лемешками и Добрынским 44-летняя женщина-водитель, управлявшая легковой машиной «Хендай Крета», следуя от трассы Р-132 в сторону Добрынского, сбила следовавшую в попутном направлении по краю проезжей части 14-летнюю девочку на велосипеде.

После удара автомобиль выехал на обочину и врезался в дерево. К сожалению, в результате аварии девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия, а женщину-водителя бригада «скорой помощи» доставила в больницу.

По факту ДТП в ГИБДД проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.