Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июля 2023 9:13

В Суздальском районе девочка-велосипедистка погибла в ДТП с легковой машиной

ДТП произошло на трассе «Лемешки-Добрынское -Сокол» жнем 17 июля
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 14.10 на 4 километре автодороги между Лемешками и Добрынским 44-летняя женщина-водитель, управлявшая легковой машиной «Хендай Крета», следуя от трассы Р-132 в сторону Добрынского, сбила следовавшую в попутном направлении по краю проезжей части 14-летнюю девочку на велосипеде.

После удара автомобиль выехал на обочину и врезался в дерево. К сожалению, в результате аварии девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия, а женщину-водителя бригада «скорой помощи» доставила в больницу.

По факту ДТП в ГИБДД проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.