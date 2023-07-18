В Селивановском районе ночной грабитель забрал деньги у 83-летней бабушки

Фото: кадр оперативной съемки УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники уголовного розыска и участковые полиции Селивановского района на днях задержали подозреваемого в ограблении 83-летней жительницы местной деревни.

В селивановскую полицию утром 12 июля обратился мужчина, который заявил об ограблении его пожилой мамы. Оказалось, что неизвестный пробрался в дом пенсионерки ночью, прикрыл лицо спящей женщины подушкой и потребовал деньги. Бабушка испугалась и отдала грабителю 50 тысяч рублей, которые оказались спрятаны в кровати. С деньгами преступник скрылся.

Через некоторое время по подозрению в ограблении был задержан ранее неоднократно судимый 34-летний житель соседней деревни. В его розыске помогло то обстоятельство, что бабушка смогла запомнить рост и одежду нападавшего. Сам мужчина признался в ограблении, деньги у него изъяли. Сразу после случившегося он пытался скрыться в Муромском районе, но безуспешно.

Расследование уголовного дела продолжается, на время следствия подозреваемого отправили в следственный изолятор.