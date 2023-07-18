Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июля 2023 7:08

Во Владимирской области двое мошенников пытались подкупить сотрудника полиции

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
.

.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во Владимирской области 32-летнего москвича и 31-летнего жителя Владимира обвиняют в даче взятки сотруднику полиции в крупном размере. Обоих поймали на "горячем" сотрудники УФСБ России по Владимирской области. Сейчас по этой истории представителями регионального управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в июне 2023 года двое мужчин оказались подозреваемыми по делу о мошенничестве. Пытаясь избежать наказания они собрались дать взятку оперуполномоченному УМВД России по Владимирской области. За возможность уйти от правосудия они обещали полицейскому вознаграждение в размере около 500 тысяч рублей.

В момент передачи части взятки в размере 200 тысяч рублей мужчин задержали сотрудники УФСБ России по Владимирской области при силовой поддержке Росгвардии. Сейчас обоих заключили под стражу.