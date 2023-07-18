В Ковровском районе заподозрили четвертый случай африканской чумы свиней

. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Как сообщает Ковровская районная станция по борьбе с болезнями животных, АЧС могла заболеть свинья, находящаяся в личном хозяйстве жителя деревни Берчаково. У нее были обнаружены клинические признаки, характерные для этой болезни.

Сейчас специалисты проводят исследование для уточнения диагноза. Если АЧС подтвердится, это будет уже четвертый случай африканской чумы свиней в Ковровском районе за минувшие несколько дней. Первый случай был зафиксирован в селе Троицкое-Никольское, второй в селе Иваново и третий в СНТ «Росинка».

В настоящее время принимаются меры по недопущению распространения заболевания.