Во Владимирской области ожидаются дождь и похолодание

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 18 июля ожидается действительно жаркая погода, температура воздуха составит от +24 до +29 градусов по Цельсию при юго-западном ветре, дующем со скоростью 5-10 метров в секунду. Погода ожидается преимущественно без осадков.

А вот в ночь на 19 июля погода несколько изменится. Так, ночью специалисты прогнозируют дождь, местами сильный, а в отдельных районах будет гроза. Днем дождь продолжится, но будет небольшим. Ветер подует с запада со скоростью 7-12 метров в секунду, при грозе его порывы достигнут 13-18 метров в секунду. Ночью температура установится между +12 и +17 градусами, а днем столбики термометров поднимутся до отметок от +16 до +21 градуса.

В ночь на 20 июля кратковременный дождь местами продолжится, облачность будет переменной, а ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночные часы температура составит от +9 до +14 градусов, днем воздух прогреется до значений от +18 до +23 градусов по Цельсию.