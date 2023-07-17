. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Благодаря тому, что в середине лета во Владимирской области празднуется День огурца, мы теперь почти всегда можем знать, каков у нас урожай этого овоща. Владимирстат опубликовал в честь праздника статистику по огурцам. И вот что стало известно.

Оказывается в 2022 году во Владимирской области собрали рекордный урожай огурцов. В принципе, чего-то подобного стоило ждать, так как по официальной статистике, в регионе с каждым годом собирают все больше огурцов. Так в 2022 году урожайность этого овоща составила 154 центнера с гектара, что на 20 центнеров больше показателей 2018 года.

При этом за последние пять лет в области сократилась посевная площадь земель, отведенная для огурцов, с 373 гектаров в 2018 году до 278 гектаров в 2022 году. Получается, что сажаем меньше, а собираем больше.