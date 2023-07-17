Во Владимирской области мастера вышивают карту региона

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Каких только карт Владимирской области нет. Вот, например, мастера шитья из 33 региона решили создать «Вышитую карту Владимирской области». Да не простую, а лоскутную. Подробности сообщило Правительство Владимирской области у себя в телеграм-канале.

Суть проекта состоит в том, что каждый мастер вышивает карту своего района или муниципального образования. При этом от творцов не требвуется географической точности, скорее важней вдохновляться историей своего края, местной архитектурой, традициями и ремеслами.

Дальше все части карты соберут в одном месте - Владимирском Центре народного творчества. А там уже должны соединить каждый кусок в одну большую карту, которую обещают презентовать в сентябре 2023 года. При этом сначала карту покажут на Всероссийском фестивале «Вышитая Россия» в Чувашии. Ну, а пока в Правительстве региона презентовали отдельные части будущей карты.