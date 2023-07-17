Во Владимире готовятся к выходу на линию четыре новых троллейбуса

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, все четыре троллейбуса, которые должны были поставить для нужд муниципального перевозчика, готовы к выходу на линию. Этими машинами стали «МАЗ-203Т» из Белоруссии, стоимость контракта составила чуть более 92 миллионов рублей.

Сейчас троллейбусы проходят подготовку перед выездом в депо. Планируется, что их отправят на маршруты №1, 5, 8 и 10.

По словам главного инженера «Владимирпассажиртранса» Михаила Сонина, эти машины на 40 процентов экономичнее расходуют энергию, чем те, что курсируют по городу. В то же время, оборудование в них адаптировано под владимирский климат.

Кстати, техническое оснащение позволяет новым троллейбусам двигаться на автономном ходу до 2 километров, что существенно упростит объезд заторов.

Михаил Сонин добавил, что еще один троллейбус «Владимирпассажиртранс» намерен купить в рамках собственной инвестиционной программы.